تأجيل محاكمة 6 متهمين بجريمة الاتجار في البشر

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:05 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، تأجيل محاكمة 6 متهمين بجريمة الاتجار في البشر، وادارتهم لجماعة اجرامية ببولاق الدكرور لجلسة 22 اغسطس.

والمتهمون حسب ترتيبهم بامر الاحالة هم كلا من: علي. ع ومحمود. ا ومحمد.ش  ورفعت. ي ومحمد. س وهشام. ج وجميعهم محبوسين علي ذمة القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين حسن السيد حسن ومحمد أحمد صبرى، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.

وكشف امر احالة المتهمين الي محكمة الجنايات بانهم جميعاٱ بدائرة قسم بولاق الدكرور بالجيزة اسسوا ونظموا واداروا جماعة اجرامية منظمة لاغراض الاتجار بالبشر بان تعاملوا بالاستخدام والايواء والاستقبال في اشخاص طبيعيين هم الاطفال المجني عليهم كل من عبدالناصر سيد واحمد مجاهد وسعد صلاح واخرين وتم ذلك عن طريق نجاحهم في استقطابهم وايوائهم لمسرح الجريمة مستغلين حاجتهم لماوي يقيموا به وكان ذلك بقصد استغلالهم جنسيًا واستغلالهم في اعمال التسول كون المجني عليهم لم يبلغوا من العمر 18 عام علي النحو المبين بالتحقيقات.

قام المتهمون بدفع المجني عليهما الطفلين فارس طارق وصالح حسن لتعاطي جوهر الحشيش المخدر بطريق الاكراه حال كون المجني لم يبلغا من العمر 21 سنة، كما حازوا واحرزوا جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الاحوال المصرح بها قانونًا.

واشار امر احالة المتهمين للجنايات بانهم عرضوا أمن واخلاق وحياة الاطفال المجني عليهما للخطر بان اطلقوهم للتسول من المارة في الطرقات واووهم في اماكن غير معدة للاقامة والمبيت وخالطوهم بالمنحرفين ومن اشتهر عنهم سوء السيرة وفقًا للتحقيقات، كما حازوا واحرزوا سلاح ابيض كتر بدون مسوغ قانوني.

واضاف امر الاحالة ان المتهم الاول والسادس هتكا عرض المجني عليه الطفل فارس طارق بالقوة والتهديد بان حسرا عنه ملابسه وكشفا عورته علي النحو المبين بالتحقيقات، كما ان المتهم الاول هتك عرض المجني عليهما الطفلين حسين سعد واحمد مجاهد بالقوة والتهديد علي النحو المبين بالتحقيقات، وهتك المتهم الثاني عرض المجني عليه الطفل صالح محمد بالقوة والتهديد ايضًا وفقًا للتحقيقات.

أخبار تهمك

والد ميسي يحرج رئيس برشلونة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

رسميا.. برشلونة يعلن خليفة إريك أبيدال

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من التوقيع مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 6 ساعات

خبر سار.. مصر تسيطر على فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بداية الثورة.. كومان يطلب التعاقد مع ثلاث صفقات مدوية

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يخطط لصفقة جديدة

منذ أقل من ساعة

تركي آل الشيخ: تعبت وأنا بقول متصدقوش حد بيتكلم عني

منذ حوالي 16 ساعة

مرشح لرئاسة برشلونة يتعهد بإقالة كومان

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على حقيقة توقيع نجم الزمالك للأهلي

منذ أقل من ساعتين

المشروع الذي يحسم بقاء ليونيل ميسي في برشلونة

منذ ساعتين

قبل رونالد كومان.. تاريخ المدربين الهولنديين مع برشلونة (يوهان كرويف الأنجح)

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. رمضان صبحي يرد "فلوس" الأهلي ويرفض مبدأ العودة

منذ حوالي 5 ساعات

أجبرته على الرحيل.. أسرار الـ60 دقيقة بين الخطيب ورمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

فضيحة التسريبات تهز الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - برشلونة يوافق علي بيع ميسي.. ويحدد شروط رحيله

منذ حوالي 16 ساعة

الخطيب يدعم لاعبي الأهلي قبل موقعة القمة

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:44 ص

خبر سار.. مصر تسيطر على فيروس كورونا (فيديو)

تعرف على حقيقة توقيع نجم الزمالك للأهلي

11:53 ص

الأهلي يخطط لصفقة جديدة

12:38 م

رسميا.. برشلونة يعلن خليفة إريك أبيدال

11:57 ص

مرشح لرئاسة برشلونة يتعهد بإقالة كومان

10:26 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية