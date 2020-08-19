تعرف على موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري

يترقب عشاق ومحبي الكرة المصرية في كل مكان، اللقاء الهام والقوي والذي يجمع بين فريقي الأهلي والزمالك، في الدوري المصري الممتاز.









ومن المقرر أن يلتقي الأهلي أمام الزمالك، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.









يدخل الأهلي اللقاء وهو يتواجد في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 56 نقطة، جمعهم من الفوز في 18 مباراة والتعادل في لقائين، ولم يتلقى الهزيمة في أي مباراة حتى الآن.









بينما يدخل الزمالك اللقاء اهو يتواجد في المركز الثاني برصيد 39 نقطة، جمعهم من الفوز في 11 مباراة والتعادل في 6 لقاءات، بينما تلقى الهزيمة في 3 مباريات.









ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.