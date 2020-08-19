الهند تسجل أكثر من 64 ألف إصابة و1092 وفاة بفيروس كورونا

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:01 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية الهندية، اليوم الأربعاء، تسجيل أكثر من 64 ألف إصابة و1092 وفاة بفيروس كورونا، وفقًا لشبكة "ان دي تي في" الهندية.

 

وشهدت الهند، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

 

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأثنين، وصول عدد الوفيات من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لأكثر من 50 ألف حالة وفاة.

 

وقالت السلطات الصحية الهندية، إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى نحو مليونين و65 ألف حالة، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

 

وسجلت الهند قفزة يومية في الإصابات بلغت 57981 إصابة ليصل المجمل إلى نحو مليوني و650 ألف حالة، لتصبح بذلك ثالث دولة بعد الولايات المتحدة والبرازيل. وقفز عدد حالات الوفاة 941 حالة ليصل مجمل عدد الوفيات إلى 50921.

 

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قال في وفت سابق إن بلاده تختبر في الوقت الراهن، ثلاثة لقاحات ضد فيروس كورونا، وإن خطة توزيعها على المواطنين باتت جاهزة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.


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