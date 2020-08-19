وكيل محمد النني يصل تركيا للتفاوض مع طرابوزن سبور وجالاتا سراي

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:00 م
محمد النني
محمد النني
مصطفى صابر
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وصل وكيل النجم المصري محمد النني، آلان نظمي إلى تركيا لكي يتم التفاوض مع طرابوزن سبور وجالاتا سراي
 قبل الموسم المقبل.

ويعتبر النني على رادار أندية طرابوزن سبور وجالاتا سراي، ويأمل بيشكتاش في الحفاظ على لاعبه المعار من أرسنال لموسم آخر وفقا لوسائل الإعلام التركية .

ونشر الموقع التركي"Turkish Football" أن انضم نادي جالاتا سراي للتفاوض منأجل ضم محمد النني لاعب آرسنال الانجليزي المعار إلى باشكتاش، بينما ظهر اهتمام طرابوزن سبور منذ عدة أسابيع.


ويسعى وكيله أن ينتقل اللاعب لصفوف أحد الفريقين على سبيل الإعارة، خاصة أن الفريقين على المستوى المادي يعانيان.

ولن يشارك طرابزون سبور في أي بطولة أوروبية الموسم المقبل بعد قرار حرمانه من اللعب الأوروبي بسبب مخالفة قواعد اللعب النظيف.


جدير بالذكر أن محمد النني معارا لـ بيشكتاش وشارك في 36 مباراة الموسم الماضي ونجح في التسجيل مرة وصناعة 4 أهداف.


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