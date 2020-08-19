أمن البحر الأحمر يكشف ملابسات سرقة خزينة ملهى ليلى بالغردقة

تمكنت أجهزة البحر الأحمر من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر من أحد المواطنين (مالك أحد الملاهى الليلية– مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة (الخزينة الحديدية وبداخلها مبلغ 37 ألف جنيه – عدد 2 هاتف محمول خاصين بالعاملين - جهاز DVR خاص بالكاميرات).





حيث تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن البحر الأحمر أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (4 عاطلين – جميعهم مقيمين بمنطقة حلوان بمديرية أمن القاهرة).





عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا تفصيليًا بإرتكابهم الواقعة المُشار إليها، وأقر إثنين من المتهمين أنه نظرًا لسابقة عملهما لدى المبلغ وعدم قيامه بدفع راتب شهرى لهما عقدا العزم على سرقة الخزينة من الحائط باستخدام عتلة حديدية وفى سبيل تنفيذ مخططهما استعانا بالمتهمان الآخران وقاموا بسرقة الخزينة وتوجهوا لإحدى المناطق الصحراوية بدائرة القسم، وتمكنوا من فتح الخزينة والإستيلاء على المبلغ المالى الموجود بداخلها وإقتسامه فيما بينهم، وتم بإرشاده ضبط ( الخزينة – الأداء المستخدمة – مبلغ مالى – عدد2 هاتف محمول المستولى عليهما) وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المستولى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 911 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 61562 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 163 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.





وقال المتحدث الإعلامي إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر المتحدث الإعلامي أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 96753 حالة من ضمنهم 61562 حالة تم شفاؤها، و5184 حالة وفاة.



