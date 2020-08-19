نسرين طافش: "مدى تقبلك للآخر دليل على اتزان نفسي ورقي فكري"

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 12:58 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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غازلت الفنانة نسرين طافش محبيها بصورة جديدة لها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نسرين بالصورة جميلة كعادتها مرتدية بدله باللون الأحمر ، وعلقت على الصورة قائله : لا يعنيني ما تظنه أو تتخيله عني أو تتوقعه مني ، خلقت حرة لأفعل ما يحلو لي وأراه مناسب بكل حب وشغف لطف ووعي لم أخلق لكي أكون عند توقعات أحد .

وتابعت : مدي تقبلك للآخر مهما كان مختلفا عنك بالفكر بالشكل بالدين بالمعتقد بالميول بأسلوب الحياة هو دليل علي اتزان نفسي ورقي فكري وسمو روحي والعكس صحيح ، صباح الحب والجمال.

يذكر أن مسلسل "ختم النمر"، آخر أعمال نسرين طافش من تأليف أحمد سمير فرج، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

وشاركت فى بطولته مع عدد كبير من النجوم وأبرزهم أحمد صلاح حسنى، رشدى الشامى، تميم عبده، عفاف شعيب، وفاء سالم، إسلام جمال، ميرهان حسين، تامر شلتوت، جميل برسوم، إبراهيم فرح، حنان سليمان.

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