اندلاع حريق ضخم داخل مجمع صناعى بأمريكا

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 12:44 م
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
وكالات
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اندلع حريق ضخم داخل مجمع صناعى بولاية تكساس الأمريكية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء.

 

ويذكر أن حرائق غابات دمرت نحو 4.3 مليون فدان فى الولايا المتحدة الأمريكية، منذ العام الماضى، وهى مساحة أكبر من متوسط المساحة المدمرة فى الفترة ذاتها على مدى العقد الماضى والتى لم تتجاوز 3.7 مليون فدان.

 

وفي سياق آخر، أصيب 3 من رجال الشرطة الأمريكية، في منطقة "سيدار بارك" قرب مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية، بعد أن تحصن رجل مسلح مجهول في بناء سكني وبدأ بإطلاق النار.

 

ونشرت الشرطة الأمريكية بيانًا على موقع "تويتر" قالت فيه: "يمكننا أن نؤكد أنه حتى الآن، أصيب ثلاثة من عناصر شرطة سيدار بارك بجروح ناجمة عن أعيرة نارية. وهم في مستشفى محلي في حالة مستقرة".

 

وكشفت الشرطة الأمريكية، أنها لم تعتقل بعد الرجل الذي بادر بإطلاق النار. ونوهت بأنه لم يطرح حتى الآن أية مطالب، ولا تزال دوافعه مجهولة.

 

وطالبت إدارة المدينة السكان المقيمين قرب البناء، حيث يقبع المجرم، بعدم الاقتراب وتجنب الظهور في المنطقة.

 

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ولاية تكساس مجمع صناعي حريق ضخم أمريكا

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