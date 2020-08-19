أستاذ اقتصاديات الصحة: أطفال غير مسموح لهم بالذهاب للمدارس (فيديو)

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 12:43 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن الأطفال الذين يعانوا من مشاكل في الصدر وأمراض تنفسية وأمراض مناعة هم أو أهاليهم لا يسمح لهم بالذهاب للمدارس؛ حتى لا يقوموا بنقل العدوى.

وأضاف "عنان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن المدارس الحكومية نظرًا للتكدس بها ستواجه صعوبة في تطبيق التباعد الاجتماعي، معربًا عن أمله أن تقوم المدارس بالموازنة بين التعليم عن بعد والتعليم المباشر.

وتابع أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن 50% من الأطفال يصابوا بالفيروس دون أعراض، ونسبة إصابة الفئة العمرية من 18 عام فأقل ارتفعت لـ 7.3% مقابل 2%، ونسبة الأطفال الذين بحاجة لدخول المستشفيات لم تزيد عن 1%، ولكنهم يظلوا مصدر لنقل العدوى.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 911 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 61562 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 163 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 96753 حالة من ضمنهم 61562 حالة تم شفاؤها، و5184 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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