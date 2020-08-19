ثنائي الأهلي يخضع للفحص الطبي في المران المسائي

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 12:38 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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يخضع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي اليوم الأربعاء قبل انطلاق مران الفريق، للتأكد من جاهزيتهما، للقمة.

ويأتي خضوع أحمد الشيخ وجيرالدو دا كوستا، للتأكد من جاهزيتهما بعد شكوى الثنائي من الإصابة خلال مباراة أسوان التي أقيمت أمس الأول على استاد القاهرة.

واشتكى الشيخ من إصابة في كاحل القدم، فيما اشتكى جيرالدو من آلام في العضلة الخلفية، وعلى ضوء نتائج الفحص الطبي يتحدد فرص الثنائي في المشاركة في المران اليوم.

ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة أمس، على أن يستأنف الفريق مرانه مساء اليوم، استعدادًا لمواجهة الزمالك في بطولة الدوري.‎

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