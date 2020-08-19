نجم الزمالك السابق: طريقة الدفع بالناشئين خطأ قاتل من كارتيرون

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 02:36 م
كارتيرون
كارتيرون
محمد جمال
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قال طارق السيد لاعب الزمالك السابق ان الزمالك اهدر نقطتين بسبب الإعتماد على الناشئين في مباراة اليوم امام اف سي مصر .

واضاف السيد في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة ten مع الاعلامي محمد فاروق ان كارتيرون ارتكب خطأ كبير في مباراة اليوم بمشاركة اكثر من لاعب في مباراة مصر ونتيجة التعادل كانت طبيعيه في ظل إراحة العناصر الأساسية. 

وتابع ان مباراة القمة القادمة خارج الحسابات نظرا لغياب الفريقين عن مستواهم المعهود بسبب توقف النشاط الرياضي لاكثر من ٤ شهور بسبب فيروس كورونا.

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