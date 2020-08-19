الخطيب يدعم لاعبي الأهلي قبل موقعة القمة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:03 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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قام محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بدعم اللاعبين من الناحية النفسية والمعنوية، قبل لقاء القمة في الدوري المصري.

ويتواجد الخطيب في المران الجماعي للفريق، قبل أيام من انطلاق مباراة القمة، وذلك لدعم اللاعبين غرز الروح القتالية لدي الفريق، لضمان الفوز واستمرار الصدارة.

ويأمل محمود الخطيب تحقيق الفوز على الزمالك من أجل رفع روح الفريق المعنويات، قبل خوض منافسات دوري أبطال إفريقيا الشهر المقبل إلى جانب أثبت أن الفريق لم يتضرر من رحيل لاعبين مؤثرين وإصابات قوية.

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة بفارق جيد من النقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني ب38 نقطة سيتم خصم 3 نقاط منه نهاية الموسم بسبب الانسحاب في لقاء الدور الأول.

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