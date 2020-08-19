رسميا.. برشلونة يعلن خليفة إريك أبيدال

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا خليفة إريك أبيدال في منصب المدير الرياضي للنادي وهو رامون بلانس الذي شغل منصب نائب المدير الرياضي مع أبيدال من قبل.

وتمت إقالة برشلونة لإريك أبيدال لاعبه السابق والقائم بأعمال المدير الرياضي في النادي بعد إقالتهم لكيكي سيتيين المدير الفني.

وأصدر برشلونة عقب الاجتماع بين بارتوميو وبين النجم الفرنسي السابق، وجه من خلاله الشكر لأبيدال، وأكد خلاله على امتنان الجميع على الفترة التي أمضاها في صفوف برشلونة.

ومن المتوقع أن تستمر مرحلة إعادة الهيكلة في الأيام المقبلة على مستوى الإدارة واللاعبين وفقًا للثورة التي يعدها بارتوميو بعد أزمات النادي الأخيرة.