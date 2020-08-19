الغزل والنسيج: 21 مليار جنيه تكلفة تطوير القطاع

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:56 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إن خطة تطوير القطاع تتكلف 21 مليار جنيه، حيث تبلغ تكلفة الآلات بمفردها نحو 10 مليار جنيه، بالإضافة إلى 10 مليارات جنيه أخرى للمنشآت الجديدة بالمصانع.

وأضاف "مصطفى"، خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر "قناة مصر الأولى"، اليوم الأربعاء، أن أنه جرى تخصيص 700 مليون جنيه لتدريب العمل على استخدام الماكينات الجديدة، كما يجرى إنشاء 3 مراكز تدريب على مستوى عالٍ جدًا، للتدريب على استخدام التكنولوجيا الحديثة. 

وتابع رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرًا بصناعة الغزل والنسيج، كما تتبنى وزارة قطاع الأعمال العام هذه الخطة ممثلة في الشركة القابضة للقطن والعزل والنسيج، مردفًا: "هدفنا تعظيم الاستفادة من القطن المصري وإضافة قيمة مضافة له، لكي نستطيع المنافسة في الأسواق العالمية".

وأردف: "للأسف بعض الدول مثل الهند وباكستان يستوردون القطن الخام المصري ويخلطوه بأقطان أخرى ويدعون أنه قطن مصري ما سبب مشكلات كبيرة لسمعة القطن المصري بالخارج، ثم نستورد المنتجات النسيجية التي يصنعونها".

وقال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن الطلب انخفض على كثير من منتجات شركات قطاع الأعمال بعد دخول شركات القطاع الخاص للمنافسة.

وأضاف "توفيق"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن خسائر قطاع الغزل والنسيج العام الماضي 2.5 مليار جنيه.

وتابع: "نعمل على إعادة القطن المصري إلى مكانته المحلية والعالمية"، مستكملًا: "انتهينا من تطوير محالج الفيوم للقطن، ونطور محالج جديدة في محافظات أخرى".

وفي سياق آخر، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع المنطقة الصناعية في مدينة الروبيكي، وذلك في الجزء الخاص بالنسيج، والذى يضم 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج، وحيث يضم المجمع الصناعي الجديد بالروبيكي في مرحلته الأولى ٦ مصانع، هي:

مصنع الغزل الرفيع وآخر للغزل السميك، و٣ مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائري والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة، مجهزة بأحدث الماكينات التي تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، لتعمل وفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية.

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