فينجر يطمح في تدريب الطواحين الهولندية خلفاً لكومان

ذكرت تقارير صحيفة بريطانية أن الفرنسي آرسين فينجر المدير الفني لآرسنال الإنجليزي السابق أبدى اهتمامه بتدريب المنتخب الهولندي في الفترة المقبلة.









وأكدت صحيفة ميرور البريطانية أن آرسين فينجر عرض خدماته على الاتحاد الهولندي لكرة القدم لخلافة الهولندي رونالد كومان في تدريب منتخب الطواحين الهولندية.









وأفادت الصحيفة البريطانية بأن الهولندي رونالد كومان يستعد لترك منصب المدير الفني لمنتخب بلاده من أجل تولي تدريب برشلونة خلفاً للإسباني كيكي سيتين الذي تمت إقالته مؤخرًا.









وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن فينجر البالغ من العمر 70 عامًا رحل عن آرسنال في 2018 بعد أكثر من 20 عامًا في النادي ثم عمل كمدير للتنمية في الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).