رسميا.. برشلونة يعلن التعاقد مع رونالد كومان

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:48 ص
كومان
كومان
الفجر الرياضي
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أعلن نادي برشلونة الإسباني تعيين رونالد كومان مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لكيكي سيتين بعد إنهاء علاقته بتدريب منتخب هولندا والقدوم إلى قلعة كامب نو.

 

ويمتلك كومان شرطًا جزائيًا في عقده مع منتخب هولندا يسمح له بالرحيل عندما يُريد لتدريب برشلونة فقط، مما سهل كثيرًا من مهمة البرسا في الظفر به.

 

ويجب على كومان عليه دفع من 4 إلى 5 ملايين يورو للاتحاد الهولندي للرحيل، سيدفعها له النادي في مقابل أن يرد المدرب بالتخلي عن جزء من الراتب الذي سيحصل عليه في كامب نو.

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