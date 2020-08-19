التعليم العالي: 117 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات حتى الآن

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:52 ص
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
أعلن الأستاذ السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأربعاء، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى ما يقرب من 117 لف طالب وطالبة على موقع مكتب التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2020– 2021.

وأشار رئيس قطاع التعليم بالوزارة إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، مشيرًا إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ 24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.

وأضاف السيد عطا أن طلاب الدور الثاني متاح لهم التقدم وحجز اختبارات القدرات في نفس التوقيت المتاح لطلاب الدور الأول.

جدير بالذكر أن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بدأت يوم السبت 8 أغسطس وتستمر حتى 20 أغسطس الجارى في هذه الكليات:

1) كليات الإعلام.

2) كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة).

3) كليات الفنون التطبيقية.

4) كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

5) كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

6) كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

7) شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).

8) كليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر – منية النصر).

9) كليات التربية الرياضية.

10) كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

11) الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية).

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا طلاب الثانوى بوابة الفجر الفجر التعليم العالي اختبار القدرات

أخبار تهمك

تركي آل الشيخ: تعبت وأنا بقول متصدقوش حد بيتكلم عني

منذ حوالي 14 ساعة

خبر سار.. مصر تسيطر على فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - برشلونة يوافق علي بيع ميسي.. ويحدد شروط رحيله

منذ حوالي 15 ساعة

نجم نيس السابق على رادار برشلونة في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و نصف

المشروع الذي يحسم بقاء ليونيل ميسي في برشلونة

منذ 38 دقيقة

مرشح لرئاسة برشلونة يتعهد بإقالة كومان

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من التوقيع مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

"حماية المستهلك" تزف خبرا سارا بشأن مصروفات "أتوبيسات" المدارس (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

بداية الثورة.. كومان يطلب التعاقد مع ثلاث صفقات مدوية

منذ حوالي 17 ساعة

والد ميسي يحرج رئيس برشلونة

منذ ساعة و 27 دقيقة

الأهلي يرد على التعاقد مع نجم الزمالك السابق.. والخطيب يجهز مفاجأة

منذ حوالي 18 ساعة

أجبرته على الرحيل.. أسرار الـ60 دقيقة بين الخطيب ورمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رمضان صبحي يرد "فلوس" الأهلي ويرفض مبدأ العودة

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على حقيقة توقيع نجم الزمالك للأهلي

منذ 18 دقيقة

فضيحة التسريبات تهز الزمالك

منذ ساعتين و 40 دقيقة

رسميا.. برشلونة يعلن خليفة إريك أبيدال

منذ 14 دقيقة

موضوعات متعلقة

التعليم العالي: 70 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

التعليم العالي: 85 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

التعليم العالي: 94 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

أبرز ملامح تنسيق الجامعات 2020 (الرابط وطرق التقديم)

التعليم العالي: 104 أآاف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

التعليم العالي: 105 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:44 ص

خبر سار.. مصر تسيطر على فيروس كورونا (فيديو)

المشروع الذي يحسم بقاء ليونيل ميسي في برشلونة

11:33 ص

مرشح لرئاسة برشلونة يتعهد بإقالة كومان

10:26 ص

رسميا.. برشلونة يعلن خليفة إريك أبيدال

11:57 ص

والد ميسي يحرج رئيس برشلونة

10:43 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية