ضبط صيدليتين بداخلهما كميات كبيرة من العقاقير الطبية المجهولة بعابدين

تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة بالإشتراك مع الجهات المعنية عقب تقنين الإجراءات، من ضبط المسئول عن صيدلية بدائرة قسم شرطة عابدين، لقيامه بمزاولة مهنة صيدلى "بدون تصريح".





وحيازته كميات كبيرة من العقاقير الطبية والمنشطات غير المسجلة بوزارة الصحة، والمحظور تداولها داخل البلاد والمهربة جمركيًا، فضلًا عن حيازته أقراص مخدرة، ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.





وعثر بداخل الصيدلية على (1222 كبسولة أدوية وأقراص مخدرة - 778 قرص دوائى مختلفة الأنواع- عدد 2 برطمان أوميجا أقراص- زجاجه زيرو جلوين شراب - 17 عبوة محلول للحقن- 2000 كمامة طبية) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.





كما تم ضبط (صاحب صيدليه – كائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) لحيازته منشطات غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد، فضلًا عن حيازته أقراص مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وأدوية خاصة بالتأمين الصحى بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.. وعثر بداخل الصيدلية على المضبوطات (198 قرص منشطات مختلفة الأنواع- 180 قرص مخدر - 3 أمبولات - 52 قرص دوائى خاص بالتأمين الصحى- 3200 كمامة طبية) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

















بحوزته أقراص وحشيش..بتلك المضبوطات..سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته ٤٠ قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.





وأمرت النيابة العامة، إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.





بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و٤٠ قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.





توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.





عقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



