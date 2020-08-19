في ذكرى وفاته.. معلومات لاتعرفها عن إبراهيم عمارة

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تحل اليوم الموافق 19 من أغسطس الجاري، ذكرى وفاة المخرج إبراهيم عمارة والذي أثرى الساحة الفنية بالعديد من الأعمال الفنية.





وفي هذا التقرير يستعرض لكم الفجر الفني محطات هامة في مشوار إبراهيم عمارة الفني خلال سطور موجزة.





انتقل إلى القاهرة بعد شهرين من ميلاده انتقل مع عائلته وبدأت رحلته في مسرح المدرسة، كما عمل في إخراج مسرحيات بالمدرسة.



وبعدها عمل في مسرح رمسيس وأستوديو مصر. تعلم أصول الإخراج السينمائي على يد المخرج الكبير نيازي مصطفى وعمل مساعداً له لفترة من الزمن، أخرج عدة أفلام تسجيلية لحساب بعض الوزارات، أخرج عدد خاص من جريدة مصر الناطقة عن الحج بالحجاز، اكتشف النجمة تحية كاريوكا وقدمها في الفيلم (الستات في خطر)، أخرج قرابة الثلاثين فيلم. برز كممثل في أدوار الرجل المتدين وقدم للسينما حوالي أربعين فيلماً، انتقل للعمل في دولة الكويت في سنة 1962 وظل فيها ثلاث سنوات. أبنائه مدير التصوير والمنتج محمد عمارة، والمخرج حسين عمارة وتوفي في 23/3/1972 عن عمر ناهز الثانية والستين عاماً.



ومن أهم أعماله الفنية "الملاك الأبيض والستات في خطر والناصر صلاح الدين ورابعة العدوية والتلميذة.



