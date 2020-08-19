أزمات دعم قطر وتركيا للمرتزقة تظهر الانشقاقات في صفوف الميليشيات المسلحة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:31 ص
أردوغان وتميم
أردوغان وتميم
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كشف العميد خالد عكاشة رئيس المركز المصري للفكر والدراسات، أن أزمة الدعم القطري التركي للمرتزقة السوريين في ليبيا أظهر انشقاقات في صفوف الميليشيات المسلحة.

 

وقال عكاشة، من خلال مداخلة هاتفية علي قناة أكسترا نيوز، إن انشقاق معسكر قطر وتركيا مع غنيمة مالية ضخمة في يد هذا المعسكر أدي إلي النتيجة المعروفة و الخالدة ألا وهي أن يتنازع اللصوص و يكشفوا أجلا أو عاجلا لأنهم لا يملكون دوافع وطنية أو عقائدية سليمة.

 

وأضاف رئيس المركز المصري للفكر والدراسات ، أن أزمات التمويل تظهر انشقاقات مرتزقة الدوحة واسطنبول حيث أننا أمام ملايين الأموال المخصصة لمواجهة القوي الوطنية في المنطقة وعلي رأسهم مصر.

 

وتابع، أن المشروع القطري التركي مشروع هش جدا يفتقد للمصداقية و قد يتدمر بين ليلة وضحاها مؤكدا أن المصريين و شريحة كبيرة من الرأي العام العربي بدأوا يدركون أنهم أمام منظومة فاشلة.

 

ونوه إلي أنه لو كان الأمر عقيديًا ومهنيًا لما حدث هذا التنازع علي القيادة بين قطر وتركيا والتنازع علي اختطاف المرتزقة الإعلامية واجتذابهم .

 

ونوه إلى أن هذه المجموعات قد فقدت الثقة فيما بينهم حيث إنه لا يوجد ملاذ آمن بين تلك المنظومات الهدامة مؤكدًا أنه لن يستطيع أي أحد من المرتزقة أن يقفز من المعسكر الفاسد والبحث عن ملاذ أمن في المعسكر الآخر.

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قطر تميم الميليشيات المسلحة المرتزقة أردوغان

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