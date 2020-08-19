حملة مكبرة في الدقهلية للتصدي لكل أشكال الفساد (صور)

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:30 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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تشهد محافظ الدقهلية، حملة مكبرة، لمرور التفتيش والمتابعة، بالتنسيق مع الرقابة الإدارية؛ للإطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتصدى للفساد.

تأتي الحملات، فى اطار توجيهات، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بضرورة تحسين مستوى الخدمات للمواطنين ومواجهة الفساد بكافة أنواعه، واستمرارا لسلسلة الحملات الميدانية للمرور والتفتيش على قطاعات الخدمات المختلفة بنطاق محافظة الدقهلية والتى يتم تنفيذها بالتنسيق مع فرع هيئة الرقابة الادارية بالمحافظة.

ومن جانله كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاربعاء، هيثم الشيخ نائب المحافظ، ويرافقة اللواء عبد القادر النورى السكرتير العام، بالاشراف على حملة مكبرة للمرور والمتابعه والتفتيش على كافة القطاعات الخدمية المختلفة بنطاق الوحدات المحلية لشرق وغرب المنصورة للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدى لكافة اشكال الفساد، وبهدف التحسين المستمر فى مستوى الخدمات التى تقدمها الاجهزة المختلفة بالمحافظة للمواطنين.

وقال محافظ الدقهلية، أن حملة اليوم تستهدف المرور على منافذ الخدمة بالوحدات المحلية، المستشفيات  ومحلات بيع السلع والمخابر والمجازر ودور الرعاية الاجتماعية للايتام والمسنين.


وأشار محافظ الدقهلية الى ان الحملة تضم فرق الأنقاذ والتعامل الفورى مع الحالات بلامأوى بالشوارع لالحاقهم بدور الرعاية والعناية بهم بمشاركة المجتمع المدنى " جمعية بداية" بالدقهلية.

ووجة المحافظ خلال اعطائه اشارة البدء لانطلاق فرق العمل بالحملة على اهمية العمل بكل جدية والتزام مشيرا الى ان جميع الاجهزة بالمحافظة تعمل بتنسيق وتعاون وتناغم من اجل صالح المواطن الدقهلاوى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من كافة منافذ الخدمة بكل القطاعات على مستوى المحافظة.

يشارك فى الحملة الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة، والدكتور عبد المنعم المنجى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى، والدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى والسيد دايرة وكيل وزارة التموين وفرق العمل بالمديريات الخدمية المشار اليها ومن الادارة العامة للتفتيش والمتابعه بالمحافظة.

وعلي صعيد آخر، قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن غلق 6 صيدليات بمدن ومراكز المطرية والمنصورة وأجا والمنزله غلقا إداريًا لمدة شهر لمخالفتها للقانون وممارستها النشاط دون تعيين مدير صيدلي مسئول.

ووجه محافظ الدقهلية، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الغلق للصيدليات المشار اليها،مشيرا إلى ضرورة استمرار حملات الرقابة على مختلف المنشآت الصحية والصيدليات وايضا محلات بيع الاغذية بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة حرصا على سلامه وصحة وحياة المواطنين مؤكدا على تطبيق القانون بكل الحسم والحزم لردع المخالفين.

جاء قرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بشأن نتائج حملات المرور لإدارة التفتيش الصيدلي على عدد من الصيدليات بالمراكز والمدن والقرى بنطاق المحافظة.

حملة مكبرة في الدقهلية للتصدي لكل أشكال الفساد (صور)
حملة مكبرة في الدقهلية للتصدي لكل أشكال الفساد (صور)
حملة مكبرة في الدقهلية للتصدي لكل أشكال الفساد (صور)
حملة مكبرة في الدقهلية للتصدي لكل أشكال الفساد (صور)
حملة مكبرة في الدقهلية للتصدي لكل أشكال الفساد (صور)
حملة مكبرة في الدقهلية للتصدي لكل أشكال الفساد (صور)
حملة مكبرة في الدقهلية للتصدي لكل أشكال الفساد (صور)
حملة مكبرة في الدقهلية للتصدي لكل أشكال الفساد (صور)
حملة مكبرة في الدقهلية للتصدي لكل أشكال الفساد (صور)
حملة مكبرة في الدقهلية للتصدي لكل أشكال الفساد (صور)

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