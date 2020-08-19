سقوط عاطل لبيعه تذاكر القطارات في السوق السوداء

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:29 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الامنية، من ضبط أحد الأشخاص بأسوان لقيامه بالإشتراك مع موظف بالسكة الحديد في بيع تذاكر القطارات بالسوق السوداء للركاب بأزيد من السعر الرسمي.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكك حديد دراو بأسوان من ضبط (عاطل - مقيم بأسوان "له معلومات جنائية") حال قيامه بعرض عدد (96) تذكرة قطار لجمهور الركاب بأزيد من سعرها الرسمي على قطارات (أسوان القاهرة) وبحوزته (مبلغ مالي- هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بقيامه بالاتجار بتلك التذاكر بالسوق السوداء بقصد التربح منها، وأضاف بتحصله عليها من (موظف بالسكة الحديد)، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته حصيلة بيعه لبعض التذاكر والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف موظف السكة الحديد وأمكن ضبطه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب سرقة المواطنين عقب إيهامهم بأنهم من رجال الشرطة.

بداية الواقعة، عندما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من شخصين تاجر مقيم بمحافظة سوهاج، مندوب مشتريات مقيم بمحافظة الشرقية، بأنهما تعرضا لواقعة سرقة مبلغ مالي وقدره مليون جنيه سوداني، عن طريق انتحال بعض الأشخاص، صفة رجال مباحث الأموال العامة.

وتبين أن المبلغ قام بالاتصال بأحد الأشخاص، لتغيير المبلغ السوداني بمبلغ مصري، وتم ربطه بعدة وسطاء أخرى والذين أخبروه بإرسال مندوب يتبعه، إلى الشركة، لتغيير المبلغ المالي.

وفوجئ عقب حضور ذلك المندوب بسيارة ميكروباص بداخلها عدد من الأشخاص والذين قاموا بإيهامه بكونهم رجال من مباحث الأموال العامة، وقاموا بالاستيلاء منه على المبلغ المالي، واصطحبوا معهم مندوب الشركة المزيف وفروا هاربين.

ومن خلال جمع المعلومات، وتكثيف التحريات توصلت جهود فرق البحث إلى تحديد مرتكبي الواقعة، وأمكن ضبطهم وعددهم 6 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة، وضبط بحوزتهم السيارة المستخدمة في الواقعة، وكذا مبلغ مالي قدره (29،600 جنيه مصري).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأنهم كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة المواطنين عقب إيهامهم بأنهم من مباحث الأموال العامة.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين والسيارة المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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تذاكر القطارات بوابة الفجر الفجر السوق السوداء

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