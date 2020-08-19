قنوات الخليج تعلن عن عرض مسلسل "الاختيار"

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قامت قنوات الخليج بالاعلان عن إعادة عرض مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، والذى حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه فى شهر رمضان الماضى، عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.



وتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء.



وشارك في بطولته كل من أمير كرارة كل من أحمد العوضي، فادي خفاجة، هادي خفاجة، كريم العمري، كريم محجوب، عصام السقا، كريم عبد الجواد، محمد هاني، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنيرجي.