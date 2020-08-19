ضبط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في الشرقية

ضبط مرتكبي واقعة سرقة أجهزة كهربائية من مخزن بدار السلام



تمكنت الأجهزة الامنية، من ضبط تشكيل عصابى بالشرقية تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية، فارتكبوا 5 وقائع سرقة.وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام (عاطليّن – لأحدهما معلومات جنائية - مُقيمان بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق)، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بإسلوب توصيل الأسلاك متخذان من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وعثر بحوزة أحدهما على (مقص معدنى)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهم 5 وقائع سرقة بدائرة القسم ومركز شرطة منيا القمح، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات المستولى عليها.وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة، تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب سرقة المواطنين عقب إيهامهم بأنهم من رجال الشرطة.بداية الواقعة، عندما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من شخصين تاجر مقيم بمحافظة سوهاج، مندوب مشتريات مقيم بمحافظة الشرقية، بأنهما تعرضا لواقعة سرقة مبلغ مالي وقدره مليون جنيه سوداني، عن طريق انتحال بعض الأشخاص، صفة رجال مباحث الأموال العامة.وتبين أن المبلغ قام بالاتصال بأحد الأشخاص، لتغيير المبلغ السوداني بمبلغ مصري، وتم ربطه بعدة وسطاء أخرى والذين أخبروه بإرسال مندوب يتبعه، إلى الشركة، لتغيير المبلغ المالي.وفوجئ عقب حضور ذلك المندوب بسيارة ميكروباص بداخلها عدد من الأشخاص والذين قاموا بإيهامه بكونهم رجال من مباحث الأموال العامة، وقاموا بالاستيلاء منه على المبلغ المالي، واصطحبوا معهم مندوب الشركة المزيف وفروا هاربين.ومن خلال جمع المعلومات، وتكثيف التحريات توصلت جهود فرق البحث إلى تحديد مرتكبي الواقعة، وأمكن ضبطهم وعددهم 6 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة، وضبط بحوزتهم السيارة المستخدمة في الواقعة، وكذا مبلغ مالي قدره (29،600 جنيه مصري).وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأنهم كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة المواطنين عقب إيهامهم بأنهم من مباحث الأموال العامة.