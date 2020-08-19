الكنيسة القبطية تُعيِّد تذكار الآية العظيمة التي صنعها الله في عهد البابا ثاؤفيلس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية؛ برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، غدًا الخميس، تذكار الآية العظيمة التي صنعها الله في عهد البابا الراحل ثاؤفيلووس، البطريرك الثالث والعشرين من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.





وبحسب كتاب الكنيسة التاريخي ( السنكسار)، أنه كان في مدينة الإسكندرية رجل يهودي يدعى فيلوكسينوس، وكان غنيًا جدًا ومدققًا في شريعة موسى، وكان بها كذلك مسيحيان فقيران، فقال أحدهما " لماذا نعبد المسيح ونحن فقراء وهذا اليهودي غني جدًا ". أجابه الثاني قائلًا: " إن مال الدنيا ليس له عند الله حسابًا. ولو كان له حسابًا لما أعطاه لعابدي الأوثان والزناة واللصوص والقتلة، وإن الغنى ليس دليلًا كافيًا على رضى الله، فالأنبياء والرسل كانوا فقراء " فلم يقتنع الرجل فذهب إلى فيلوكسينوس اليهودي وسأله أن يقبله في خدمته. فقال له لا يحل أن يخدمني إلا من يدين بديني فإن أردت صدقة أعطيتك، فأجابه قائلًا: " خذني عندك وأنا اعتنق دينك وأعمل جميع ما تأمرني به، فأخذه إلى مجمعهم وهناك سأله رئيس المجمع أمام جماعة اليهود قائلًا: " هل تجحد مسيحك وتصير يهوديًا مثلنا؟ "، أجابه نعم وهكذا أنكر المخدوع مسيحه وأضاف إلى فقره المادي فقر الإيمان.



