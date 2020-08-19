بهذه العبارات.. يوسف الشريف يهنئ ابنته بعيد ميلادها

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حرص الفنان يوسف الشريف أن يحتفل بميلاد ابنته جنى وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".



حيث كتب يوسف الشريف قائلا: "‏النهارده عيد ميلاد جنى كل سنة وانتي طيبة وربنا يحفظك انتي واخواتك ومامتك".



يذكر أن الفنان يوسف الشريف خاض موسم رمضان 2020، من خلال مشاركته في مسلسل "النهاية" الذي من بطولته وقام بتجسيد شخصية المهندس زين.



وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.