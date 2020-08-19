محمد رجب يستعيد ذكرياته القديمة بهذه الصورة عبر "إنستجرام"

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نشر الفنان محمد رجب صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وقد ظهر محمد رجب في هذه الصورة منذ زمن مرتديا قميص أبيض مع كارافتة، وعلق قائلا: "شقاوة قديمة دا"، و"طارق مانشستر أيام الحرفشة"، و"الفيلم دا جامد".



يذكر أن آخر أعمال محمد رجب مشاركته في مسلسل "الأخ الكبير"، ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.



المسلسل بطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز.