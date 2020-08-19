ضبط هارب من 247 حكما قضائيا في الإسكندرية

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:15 ص
ارشيفية
ارشيفية
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط هارب من ٢٤٧ حكما قضائيا.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام اختباء أحد الأشخاص "مقاول - مُقيم بدائرة قسم الجمرك بالإسكندرية"، مطلوب التنفيذ عليه فى أحكام قضائية بلغت 247 حكما قضائيا "60 جزئى – 24 مستأنف – 163 غرامة"، صادره ضده فى قضايا "أعمال بناء بدون ترخيص – سرقة تيار كهربائى – تبديد" مدد سجن وحبس بلغت 42 سنة بدائرة قسم كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة.

تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفر عن ضبطه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


ألقى ضباط مباحث القاهرة، القبض على صاحب شركات البناء مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 118 حكم حبس، في قضايا "تبديد، شيكات" بلغ إجمالي مدة العقوبة فيها 70 سنة حبس، وكفالات بلغت 23 ألف جنيه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

 كانت وزارة الداخلية، شنت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لاستهداف صور الخروج على  القانون كافة، وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة التي تستخدم في المشاجرات وأعمال العنف، واستهداف الهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة خاصة التي أوشكت على السقوط، وذلك بالتنسيق مع مديريات المختلفة، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من "ضبط 206 قطعة سلاح ناري، 255 قضية مخدرات وتنفيذ 83134 حكما قضائيا متنوعا".

وجاء من ضمن المضبوطات، 206 قطعة سلاح ناري، بحوزة 192 متهما، حيث تم ضبط 16 بندقية آلية، و48 بندقية خرطوش، و16 طبنجة، و126 فرد محلي، وطلقة مختلفة الأعيرة، و275 قطعة سلاح أبيض.

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