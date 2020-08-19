إعفاء المتحدث باسم الخارجية السودانية من منصبه

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:12 ص
الخارجية السودانية
الخارجية السودانية
وكالات
Advertisements

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، بإعفاء المتحدث باسم الخارجية السودانية من منصبه وتكليفه بالعمل في دائرة أخرى.

 

وفي وقت سابق، نفت وزارة الخارجية السودانية صحة ما جاء في تصريحات المتحدث باسمها حيدر بدوي صادق، حول سعي السودان لإقامة علاقات مع إسرائيل.

 

وجاء في بيان لوزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين أمس الثلاثاء، أن الخارجية "تلقت بدهشة تصريحات السفير حيدر بدوي صادق الناطق باسم الوزارة عن سعي السودان لإقامة علاقات مع إسرائيل، وأوجدت هذه التصريحات وضعا ملتبسا يحتاج لتوضيح"، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

 

وأضاف: "تؤكد وزارة خارجية جمهورية السودان أن أمر العلاقات مع إسرائيل لم تتم مناقشته في وزارة الخارجية بأي شكل كان، ولم يتم تكليف السفير حيدر بدوي للإدلاء بأي تصريحات بهذا الشأن".

 

وكان المتحدث باسم الخارجية السودانية قد قال في تصريحات صحفية إن السودان يتطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل "من دون التضحية بالقيم والثوابت".

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

السودان الخارجية السودانية إعفاء المتحدث باسم الخارجية

أخبار تهمك

نجم نيس السابق على رادار برشلونة في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 20 دقيقة

الأهلي يرد على التعاقد مع نجم الزمالك السابق.. والخطيب يجهز مفاجأة

منذ حوالي 18 ساعة

أجبرته على الرحيل.. أسرار الـ60 دقيقة بين الخطيب ورمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

مرشح لرئاسة برشلونة يتعهد بإقالة كومان

منذ ساعة و نصف

الأهلي يقترب من التوقيع مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - برشلونة يوافق علي بيع ميسي.. ويحدد شروط رحيله

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. رمضان صبحي يرد "فلوس" الأهلي ويرفض مبدأ العودة

منذ حوالي 4 ساعات

تركي آل الشيخ: تعبت وأنا بقول متصدقوش حد بيتكلم عني

منذ حوالي 14 ساعة

"حماية المستهلك" تزف خبرا سارا بشأن مصروفات "أتوبيسات" المدارس (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

المشروع الذي يحسم بقاء ليونيل ميسي في برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

تفاصيل أزمة أمير مرتضى في مباراة الزمالك ونادي مصر

منذ حوالي 4 ساعات

خبر سار.. مصر تسيطر على فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

فضيحة التسريبات تهز الزمالك

منذ ساعتين و 28 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي والأهلي

منذ يوم

بداية الثورة.. كومان يطلب التعاقد مع ثلاث صفقات مدوية

منذ حوالي 16 ساعة

والد ميسي يحرج رئيس برشلونة

منذ ساعة و 15 دقيقة

موضوعات متعلقة

طهران: إقالة الفياض شأن عراقي داخلي

بعد تعيينه متحدثًا لمجلس الوزراء.. ننشر السيرة الذاتية للمستشار نادر سعد

السفير الأردني الجديد لدي إسرائيل يتولى مهامه

الخارجية: على المجتمع الدولي دعم خيارات الشعب السوداني

عاجل.. السودان تستدعي سفير بريطانيا لديها للاحتجاج على تصريحات بلاده

السودان يكشف حقيقة سعي الخرطوم لإقامة علاقات مع إسرائيل

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:44 ص

خبر سار.. مصر تسيطر على فيروس كورونا (فيديو)

مرشح لرئاسة برشلونة يتعهد بإقالة كومان

10:26 ص

والد ميسي يحرج رئيس برشلونة

10:43 ص

المشروع الذي يحسم بقاء ليونيل ميسي في برشلونة

11:33 ص

الأهلي يقترب من التوقيع مع نجم الزمالك السابق

07:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية