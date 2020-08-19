متحدث تحيا مصر: الدولة المصرية نجحت في مواجهة كورونا (فيديو)

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:13 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إن مبادرة "نتشارك.. هنعدي الأزمة"، التي أطلقها الصندوق كانت تستهدف المشاركة مع كل أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني لمواجهة جائحة كورونا.

وأضاف "مختار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر "قناة مصر الأولى"، اليوم الأربعاء، أن المبادرة قطعت شوطًا مهما في الفترة الماضية من خلال 4 مراحل جرى تنفيذ فيها بعض القوافل، حيث وصلت إلى 360 ألف أسرة، وجرى إمدادها بكل ما يتعلق بمواد الإعاشة من مواد غذائية ولحوم ودواجن وغيرها.

وتابع المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، أن الصندوق تواصل مع وزارة الصحة والسكان وهيئة الشراء الموحد للأدوية، لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، إذ وفر الصندوق 15 ألف بدلة عزل واقية ومليون كمامة لمستشفيات الحميات والعزل على مستوى الجمهورية.

وشدد "مختار"، على أن الدولة المصرية نجحت في مواجهة الموجة الأولى للفيروس بفضل تكاتف مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، لافتًا إلى أن الصندوق مستمر في بند رعاية الأسر الأولى بالرعاية لتوفير المواد الغذائية وغيرها بالتنسيق التام مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 911 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 61562 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 163 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 96753 حالة من ضمنهم 61562 حالة تم شفاؤها، و5184 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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