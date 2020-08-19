ليلى عز العرب تنشر صورة ابنتها لأول مرة عبر "إنستجرام"

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نشرت الفنانة ليلى عز العرب، صورة لابنتها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات " إنستجرام".



وكتبت ليلى عز العرب على هذه الصورة معلقة: "بنتي حبيبتي".



وتوالت عليها العديد من التعليقات، منهم تعليق أحدهم قائلاً: "جميلة ماشاء الله طلعالك".



يذكر أن ليلي عز العرب، طالبت المواطنين بالنزول للإدلاء بصوتهم بانتخابات مجلس الشيوخ، كما أنها أثنت على حضور الشباب بكثرة، وذلك بمجرد وصولها لمقر اللجنة.



ويحق لنحو 63 مليون ناخب مصري مقيد في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف، وقد انتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة.