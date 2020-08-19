مرشح لرئاسة برشلونة يتعهد بإقالة كومان

فتح فيكتور فونت المرشح الرئاسي لبرشلونة النار على جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي الحالي، مؤكدًا أنه واحد من أسوأ رؤساء البارسا عبر تاريخه.

كما هدد فونت مستقبل رونالد كومان، المدير الفني الجديد لبرشلونة، مشددًا على أنه لن يبقيه في منصبه، حال نجاحه في الانتخابات.

وقال فونت في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "أتمنى ألا يرحل ميسي هذا الصيف.. الوضع الحرج للغاية الذي يعيشه النادي على المستوى الرياضي والاقتصادي والمؤسسي في السنوات الأخيرة، يجعل ميسي ينتقل من إحباط إلى إحباط".

وتابع: "أعتقد أننا وصلنا إلى القاع يوم الخسارة 2-8، إلا أننا كل يوم نشعر بأنه أسوأ من الذي سبقه، مقابلة بارتوميو مثل الهراء، فهو يعيش بعيدًا عن الواقع".

وعقب الإعلان عن تعيين كومان مدربًا جديدًا لبرشلونة، قال: "حتى لو كان كومان يحظى بموسم رائع، فلن أغير خططي، إذا أصبحت رئيسًا، لن يكون كومان مدربًا للبارسا في 2021/2022.. يدرك تشافي هيرنانديز أن كل أجزاء النادي يجب أن تنسجم معًا، في ظل وجود مجلس إدارة يتيح لمن يقود المشروع الرياضي العمل، والخيار في حالتنا هو تشافي".