رأس السنة الهجرية 1442 رسائل وتهنئة للأهل والأصدقاء – أدعية رأس السنة الهجرية الاحتفال بالعام الهجري الجديد





نستقبل العام الهجري الجديد 1442 برسائل وصور ومسدجات التهنئة للأهل والأصدقاء بقدوم العام الهجري الجديد وأدعية السنة الهجرية الجديدة، للتهنئة بقدوم عام هجري جديد، ومن مظاهر الإحتفال بالسنة الهجرية الجديدة هي التهنئة والتبريكات للأهل والأحباب أن بلغنا الله عاماً هجرياً جديداً، وأيضا ذكر الله والثناء عليه ابتهالاً بقدوم عام هجري جديد، وإقامة حلقات الذكر التي يُتم خلالها تلاوة آيات الذكر الحكيم والصلاة والسلام على رسول الله، كذلك يجب على الإنسان أن يُعد العدة في استقبال العام الهجري الجديد 1442 بأن يخطط ويضع أفكاره لتحقيقه أمانيه وطموحاته خلال السنة الهجرية الجديدة.





موعد رأس السنة الهجرية الجديدة 1442

وفقاً للحسابات الفلكية يكون يوم الخميس 20 أغسطس هو غرة شهر المحرم أول شهور السنة الهجرية، وهو يوم إجازة رسمية في جميع المصالح والهيئات الحكومية والخاصة، ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال السنة الهجرية الجديدة 1442، بعد مغرب شمس يوم الأربعاء 19 أغسطس للتأكد من رؤية الهلال، حيث لا يعتد بالحسابات الفلكية في تحديد موعد بداية الشهر العربي إذ أن تحديد بدايته يكون بالرؤية الشرعية للهلال.





تهنئة ورسائل مسدجات للسنة الهجرية الجديدة

- تقبل الله منا ومنكم صالح الطاعات، وجعله عام خير وبركة على المسلمين كافة، ونصر دين الإسلام وأعز جنده وأقام شرعه.





- أتمنى لكم سنة هجرية 1442، خالية من الأوجاع مليئة بالحب والسعادة.





- كل عام وانتم إلى الرحمن أقرب، كل عام وصحائف أعمالكم بالأعمال أثقل، كل عام وهمتك للجنة تكبر، سنة هجرية سعيدة.





- يا أغلى البشر والأحباب سنة هجرية جديدة على الأبواب وقررت أنسى العتاب بلا ذنب وبلا أسباب، وأهديك أحلى المسدجات وأتمنى أسمع من الجواب.





- في أول ليالي السنة الهجرية الجديدة نسألك يا الله أن تحقق لنا ما نتمنى، اللهم هما زائلاً وفرحاً دائماً وقلباً مطمئناً بك.





- كل عام والخير دربك وممشاك، والبسمة دوم ما تفارق شفاك، وجنة ربي سكناك، كل عام وانتم بخير بمناسبة رأس السنة الهجرية.





- باقة من الورود معطرة بالعود، أقدمها لك يا صاحب الجود بمناسبة قدوم العام الجديد.





أدعية السنة الهجرية الجديدة 1442

- اللهم اجعل عامنا الحالي عاما مختوم لنا فيه بالعفو والغفران واجعل عامنا القادم عام يسر وتفريج عسر كل عام وكل لحظة وأنتم من الذنوب تائبين وبرضا الله من الفائزين اللهم عام جديد بلا حزن ولا ألم عام جديد بدون فقدان أهلي وأحبتي عام جديد مليء بالسعادة مع من احب.





- اللهم في هذا العام الجديد المبارك نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وألّا تعلق قلوبنا بالدنيا، أو فيما يغضبك يا أرحم الراحمين، يا واسع المغفرة والرضوان.





- اللهم ارزقنا عمرًا مديدًا، وعملًا صالحًا طيبًا ترضاه، واجعل عمرنا كله في طاعتك، اللهم إنّا نعوذ بك من كبائر الذنوب وصغائرها ومحقرات، ونعوذ بك من الذنوب جميعها، كبيرها وصغيرها.





- اللهم أن هذه سنةٌ جديدةٌ، فأسألك فيها العصمة من الشيطان، والقوة على هذه النفس الأمّارة بالسوء والاشتغال بما يقرّبني إليك يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام.





- اللهم إني أسألك بك وأقسم عليك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تغفر لي ما مضى وتحفظني فيما بقي يا أرحم الراحمين ،اللهم هذه سنة جديدة مقبلة لم أعمل في إبتدائها عملا يقربني إليك زلفى غير تضرعي إليك فاسألك أن توفقني لما يرضيك عني من القيام لما لك علي من طاعتك ، وألزمني الاخلاص فيه لوجهك الكريم في عبادتك وأسألك إتمام ذلك علي بفضلك ورحمتك .





الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1442

يتكون العام الهجري من 12 شهر منها 4 أشهر حرم الله فيها القتل وهي الأشهر الحرم، وأول شهور العام الهجري هو شهر المحرم، وشهر رمضان هو الشهر التاسع من الأشهر الهجرية، ويستحب استقبال العام الهجري الجديد بالدعاء والابتهال إلى الله، أما الإحتفال بالسنة الهجرية الجديدة فيكون بتهنئة الأهل والأصدقاء وتقديم التهاني لهم بالعام الجديد سائلين الله أن يكون عام خير وبركة على الأمة الإسلامية جمعاء.





وتقيم وزارة الأوقاف المصرية كل عام احتفالاً بالعام الهجري الجديد من احدى المساجد الكبرى، ويتم خلاله تلاوة القرآن الكريم وذكر سبب تسمية السنة الهجرية الجديدة نسبة إلى هجرة الرسول صل الله عليه وسلم، وأنها اعتبرت بداية العام الاسلامي لأنه الهجرة النبوية فرقت بين الحق والباطل، وغيرها من الذكر والمدائح ولتذكير المسلمين بدينهم وتعاليمه السمحه في هذه المناسبة العطرة وهي بداية السنة الهجرية الجديدة 1442.



