رئيس قضايا الدولة يهنئ السيسي والمصريين بالعام الهجري الجديد

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:17 ص
بوابة الفجر
هدير حمزة
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تقدم المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ١٤٤٢.

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، قائلا: "غدا ذكرى هجرة الرسول الكريم سيدنا محمد عليه افضل الصلاة وأتم التسليم من مكة إلى المدينة المنورة حيث أرسى بها دعائم الدولة الإسلامية". 

وتابع: "نسأل المولى عز وجل أن يكون هذا العام الجديد عام أمن وأمان وسلام واستقرار وتنمية وازدهار على مصرنا الحبيبة وعلى العالم أجمع في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي".

وفي سياق آخر، هنأ المستشار أبو بكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق اول محمد أحمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والشعب المصري العظيم، بالذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء العزيزة.

وصرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، قائلا: "ندعو المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها الباسل من كل سوء وأن يديم على مصرنا الأعياد والانتصارات وأن تعبر مصر من نجاح إلى نجاح في مواجهة كل الصعاب التي يمر بها العالم محققين الأمن والأمان والاستقرار والتنمية والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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رئيس قضايا الدولة العام الهجري الجديد السيسي

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