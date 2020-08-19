أجمل تهاني العام الهجري الجديد 2020.. أرق العبارات والرسائل لتبادها مع الأحباب





يقدم موقعنا لمتابعيه في كل مكان أجمل تهاني العام الهجري الجديد 2020 وينشر أرق عبارات ورسائل التهنئة لتبادلها ومشاركتها مع الأهل والأصدقاء لتقديم التهنئة بحلول العام الهجري الجديد 1442 الذي لم يتبق على بدايته سوى ساعات قليلة وفقا للحسابات الفلكية، كم تستطلع اللجان المختصة رؤية هلال شهر محم الليلة أيضا، وكل عام وحضراتكم والأمة الإسلامية بخير جعله الله عام خبر وين وبركات على بلادنا وسائر البلاد.





استطلاع هلال محرم

ومن المقرر ان تعلن دار الإفتاء المصرية مساء اليوم الأربعاء موعد بداية العام الجديد رسميا بناء على نتيجة استطلاع هلال شهر محرم، أول شهو السنة الهجرية، وذلك من خلال لجانها الشرعية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.





ووفقا لتصريحات إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم: أن عدد اللجان الشرعية والعلمية لاستطلاع أهلة الشهور الهجرية بوجه عام عددها 8 مراكز استطلاع على مستوى الجمهورية .





وتقوم لرصد تلك اللجان بتتبع الهلال وإعطاء البيانات الوافية لمفتى الجمهورية لإعلان البيان الشرعي والرسمي وبداية الشهر الهجري .





وهذه اللجان هي كالتالي:

- لجنة استطلاع بمدينة 6 أكتوبر.

- لجنة استطلاع في أسوان .

- لجنة شرعية للاستطلاع في قنا .

- لجنة في سوهاج .

- لجنة في مدينة مطروح .

- لجنة بمحافظة الوادي الجديد .

- لجنة في الواحات .

- لجنة رصد الهلال في مدينة الفيوم.





موعد بداية السنة الهجرية فلكيا

تشير الحسابات الفلكية إلى أن غدا الخميس هو غرة شهر المحرم وبداية العام الهجري الجديد 1442.





ووفقا للمعهد القومي للبحوث الفلكية، ويولد هلال شهر المحرم مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 42 فجراً بتوقيت القاهرة .





ويبقى الهلال في سماء القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس اليوم الأربعاء 29 من ذي الحجة 1441هـ .





أجمل تهاني العام الهجري الجديد 2020

والآن نقدم لحضراتكم أجمل رسائل التهنئة بالعام الجديد:





- يا أغلى البشر والأحباب سنة جديدة على الأبواب قررت أهديك أحلى الرسائل وأقولك لك كل عام وأنت إلى الله أقرب.





- بأرق التهاني وأسمى الأماني وأطيب الذكريات أهنئكم بحلول العام الهجري الجديد.





- مر عام ويهل عام وأنت شعاع ينير قلوب الأصدقاء وكل عام وأنت بخير.





- كل عام والخير دربك وممشاك والبسمة دوم ما تفارق شفاك وجنة ربي سكناك.





- تهنئة من الوريد إلى الوريد وقبل الزحمة والمواعيد كل عام وأنت سعيد وعمر مديد.





- عدد ورق الشجر وعدد رمش البصر أهنيك قبل البشر بعام هجري جديد.





- كل عام وأنتم بخير وعام هجري جديد سعيد على الجميع.





- كل عام وأنتم بخير وأتمنى لكم عام هجري جديد مليء بستر الله ورضاه.



