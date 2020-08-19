أجمل تهاني العام الهجري الجديد 2020.. أرق العبارات والرسائل لتبادها مع الأحباب

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:16 ص
العام الهجري الجديد 1442
العام الهجري الجديد 1442
Advertisements

أجمل تهاني العام الهجري الجديد 2020.. أرق العبارات والرسائل لتبادها مع الأحباب

يقدم موقعنا لمتابعيه في كل مكان أجمل تهاني العام الهجري الجديد 2020 وينشر أرق عبارات ورسائل التهنئة لتبادلها ومشاركتها مع الأهل والأصدقاء لتقديم التهنئة بحلول العام الهجري الجديد 1442 الذي لم يتبق على بدايته سوى ساعات قليلة وفقا للحسابات الفلكية، كم تستطلع اللجان المختصة رؤية هلال شهر محم الليلة أيضا، وكل عام وحضراتكم والأمة الإسلامية بخير جعله الله  عام خبر وين وبركات على بلادنا وسائر البلاد.

استطلاع هلال محرم
ومن المقرر ان تعلن دار الإفتاء المصرية مساء اليوم الأربعاء موعد بداية العام الجديد رسميا بناء على نتيجة استطلاع هلال شهر محرم، أول شهو السنة الهجرية، وذلك من خلال لجانها الشرعية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

ووفقا لتصريحات إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم: أن عدد اللجان الشرعية والعلمية لاستطلاع أهلة الشهور الهجرية بوجه عام عددها  8 مراكز استطلاع على مستوى الجمهورية .

وتقوم لرصد تلك اللجان بتتبع الهلال وإعطاء البيانات الوافية لمفتى الجمهورية لإعلان البيان الشرعي والرسمي وبداية الشهر الهجري .

وهذه اللجان هي كالتالي:
- لجنة استطلاع بمدينة 6 أكتوبر.
- لجنة استطلاع في أسوان.
- لجنة شرعية للاستطلاع في قنا.
- لجنة في سوهاج.
- لجنة في مدينة مطروح.
- لجنة بمحافظة الوادي الجديد.
- لجنة في الواحات.
- لجنة رصد الهلال في مدينة الفيوم.

موعد بداية السنة الهجرية فلكيا
تشير الحسابات الفلكية إلى أن غدا الخميس هو غرة شهر المحرم وبداية العام الهجري الجديد 1442.

ووفقا للمعهد القومي للبحوث الفلكية، ويولد هلال شهر المحرم مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 42 فجراً بتوقيت القاهرة .

ويبقى الهلال في سماء القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس اليوم الأربعاء 29 من ذي الحجة 1441هـ .

أجمل تهاني العام الهجري الجديد 2020
والآن نقدم  لحضراتكم أجمل رسائل التهنئة بالعام الجديد:

- يا أغلى البشر والأحباب سنة جديدة على الأبواب قررت أهديك أحلى الرسائل وأقولك لك كل عام وأنت إلى الله أقرب.

- بأرق التهاني وأسمى الأماني وأطيب الذكريات أهنئكم بحلول العام الهجري الجديد.

- مر عام ويهل عام وأنت شعاع ينير قلوب الأصدقاء وكل عام وأنت بخير.

- كل عام والخير دربك وممشاك والبسمة دوم ما تفارق شفاك وجنة ربي سكناك.

- تهنئة من الوريد إلى الوريد وقبل الزحمة والمواعيد كل عام وأنت سعيد وعمر مديد.

- عدد ورق الشجر وعدد رمش البصر أهنيك قبل البشر بعام هجري جديد.

- كل عام وأنتم بخير وعام هجري جديد سعيد على الجميع.

- كل عام وأنتم بخير وأتمنى لكم عام هجري جديد مليء بستر الله ورضاه.

أجمل تهاني العام الهجري الجديد 2020.. أرق العبارات والرسائل لتبادها مع الأحباب

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رسائل العام الهجري الجديد تهنئة بالعام الهجري الجديد العام الهجري الجديد 2020 العام الهجري الجديد 1442 العام الهجري الجديد

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من التوقيع مع نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين و 45 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي والأهلي

منذ يوم

إشبيلية يحسم التعاقد مع نجم برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

كومان يحدد الراحلين عن برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

فضيحة التسريبات تهز الزمالك

منذ ساعة

مانشستر يونايتد يخطط لضم 4 لاعبين من برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

رعب في برشلونة بسبب ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رمضان صبحي يرد "فلوس" الأهلي ويرفض مبدأ العودة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

مدرب ليون يتوعد بايرن ميونيخ

منذ ساعة الا ربع

بداية الثورة.. كومان يطلب التعاقد مع ثلاث صفقات مدوية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - برشلونة يوافق علي بيع ميسي.. ويحدد شروط رحيله

منذ حوالي 13 ساعة

أجبرته على الرحيل.. أسرار الـ60 دقيقة بين الخطيب ورمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

تركي آل الشيخ: تعبت وأنا بقول متصدقوش حد بيتكلم عني

منذ حوالي 13 ساعة

"حماية المستهلك" تزف خبرا سارا بشأن مصروفات "أتوبيسات" المدارس (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل أزمة أمير مرتضى في مباراة الزمالك ونادي مصر

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الأهلي يرد على التعاقد مع نجم الزمالك السابق.. والخطيب يجهز مفاجأة

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

السنة الهجرية الجديدة 1441.. الأحد إجازة رسمية في هذه الحالة (القصة الكاملة)

المسلمون يحتفلون ببداية عام هجري جديد

رؤية هلال محرم 2019/1441 | دار الافتاء تعلن أول أيام العام الهجري 1441 | استطلاع رؤية هلال محرم | رأس السنة الهجرية

عاجل.. السيسي يهنئ الشعب المصري بالعام الهجري الجديد

تهنئة بالعام الجديد.. انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري: "كل عام وأنتم بخير"

اليوم.. استطلاع هلال شهر رجب بواسطة اللجان الشرعية والعلمية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:30 ص

فضيحة التسريبات تهز الزمالك

عاجل.. رمضان صبحي يرد "فلوس" الأهلي ويرفض مبدأ العودة

08:24 ص

الأهلي يقترب من التوقيع مع نجم الزمالك السابق

07:45 ص

تركي آل الشيخ: تعبت وأنا بقول متصدقوش حد بيتكلم عني

09:56 م

عاجل - برشلونة يوافق علي بيع ميسي.. ويحدد شروط رحيله

09:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية