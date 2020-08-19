الأرصاد تعلن موعد تحسن حالة الجو وانخفاض درجات الحرارة (فيديو)

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:16 ص
رقية جمال
Advertisements
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد انخفاض في درجات الحرارة منذ الأمس بنحو درجتين لـ 3 درجات، حيث سجلت درجة الحرارة 34 درجة على القاهرة بالأمس. 

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن استمرار ارتفاع نسب الرطوبة يجعلنا نشعر بارتفاع درجات الحرارة أكثر، ويجعلنا لا نشعر بتراجع درجات الحرارة، حيث تصل نسب الرطوبة لـ 85% على القاهرة، و90% على السواحل الشمالية.

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم والأيام القادمة نشهد درجات حرارة حول المعدل الطبيعي، حيث تصل لـ 35 درجة على القاهرة والوجه البحري، 30 درجة على السواحل الشمالية، 37 درجة على مدن شمال الصعيد، و40-41 درجة على جنوب الصعيد، والطقس معتدل جدًا ليلًا على كافة أنحاء الجمهورية، لافتة إلى أننا سنشهد تحسن في الأحوال الجوية مع بداية شهر سبتمبر، وتنخفض نسب الرطوبة.

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الأربعاء نهارًا

شبورة مائية صباحًا، وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة، وتصل نسب الرطوبة لـ 80%.

شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية، وتصل نسب الرطوبة لـ 87 %.

طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الأربعاء ليلًا

طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري ولطيف على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية

نشاط رياح على جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

الوصف الفني لخرائط الطقس

تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، القاهرة العظمي 35 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمي 31 درجة والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمي 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمي 38 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمي 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمي 42 درجة والصغرى 29 درجة، وسانت كاترين العظمي 33 درجة والصغرى 19 درجة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا طقس اليوم درجات الحرارة حالة الجو بوابة الفجر الفئات المستثناه

أخبار تهمك

إشبيلية يحسم التعاقد مع نجم برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من التوقيع مع نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين و 46 دقيقة

تفاصيل أزمة أمير مرتضى في مباراة الزمالك ونادي مصر

منذ ساعتين و 6 دقيقة

تركي آل الشيخ: تعبت وأنا بقول متصدقوش حد بيتكلم عني

منذ حوالي 13 ساعة

أجبرته على الرحيل.. أسرار الـ60 دقيقة بين الخطيب ورمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رمضان صبحي يرد "فلوس" الأهلي ويرفض مبدأ العودة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

مدرب ليون يتوعد بايرن ميونيخ

منذ ساعة الا ربع

عاجل - برشلونة يوافق علي بيع ميسي.. ويحدد شروط رحيله

منذ حوالي 13 ساعة

رعب في برشلونة بسبب ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

بداية الثورة.. كومان يطلب التعاقد مع ثلاث صفقات مدوية

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي والأهلي

منذ يوم

"حماية المستهلك" تزف خبرا سارا بشأن مصروفات "أتوبيسات" المدارس (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

كومان يحدد الراحلين عن برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

مانشستر يونايتد يخطط لضم 4 لاعبين من برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

فضيحة التسريبات تهز الزمالك

منذ ساعة

الأهلي يرد على التعاقد مع نجم الزمالك السابق.. والخطيب يجهز مفاجأة

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

"حرارة مرعبة".. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الخميس في هذه المناطق

"الأرصاد": طقس الغد حار رطب.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدا (درجات الحرارة)

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الاثنين

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد: مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35

طقس مائل للحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:30 ص

فضيحة التسريبات تهز الزمالك

عاجل.. رمضان صبحي يرد "فلوس" الأهلي ويرفض مبدأ العودة

08:24 ص

الأهلي يقترب من التوقيع مع نجم الزمالك السابق

07:45 ص

تركي آل الشيخ: تعبت وأنا بقول متصدقوش حد بيتكلم عني

09:56 م

عاجل - برشلونة يوافق علي بيع ميسي.. ويحدد شروط رحيله

09:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية