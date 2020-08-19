الأرصاد تعلن موعد تحسن حالة الجو وانخفاض درجات الحرارة (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد انخفاض في درجات الحرارة منذ الأمس بنحو درجتين لـ 3 درجات، حيث سجلت درجة الحرارة 34 درجة على القاهرة بالأمس.





وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن استمرار ارتفاع نسب الرطوبة يجعلنا نشعر بارتفاع درجات الحرارة أكثر، ويجعلنا لا نشعر بتراجع درجات الحرارة، حيث تصل نسب الرطوبة لـ 85% على القاهرة، و90% على السواحل الشمالية.





وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم والأيام القادمة نشهد درجات حرارة حول المعدل الطبيعي، حيث تصل لـ 35 درجة على القاهرة والوجه البحري، 30 درجة على السواحل الشمالية، 37 درجة على مدن شمال الصعيد، و40-41 درجة على جنوب الصعيد، والطقس معتدل جدًا ليلًا على كافة أنحاء الجمهورية، لافتة إلى أننا سنشهد تحسن في الأحوال الجوية مع بداية شهر سبتمبر، وتنخفض نسب الرطوبة.





ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الأربعاء نهارًا





شبورة مائية صباحًا، وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة، وتصل نسب الرطوبة لـ 80%.





شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية، وتصل نسب الرطوبة لـ 87 %.





طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء.





طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس الأربعاء ليلًا





طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري ولطيف على السواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.





الظواهر الطبيعية





نشاط رياح على جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.





الوصف الفني لخرائط الطقس





تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.



