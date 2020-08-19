زلزالان يضربان جزيرة سومطرة في إندونيسيا وسقوط قتلى وجرحى

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:05 ص
زلزال - أرشيفية
زلزال - أرشيفية
وكالات
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أعلن مرصد الزلازل الأمريكي، عن زلزالين بلغت قوتهما 6.8 و6.9 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل جزيرة سومطرة الإندونيسية.

 

ووقع الزلزال الأول في الساعة 05:23 بالتوقيت المحلي (22:23 توقيت غرينيتش اليوم الأربعاء)، والثاني بعده بست دقائق.

 

وقد أفاد مرصد الزلازل الأمريكي، بأن مركزيهما كان على عمق 10 كيلومترات،

 

وبحسب قناة "سي إن إن" الفلبينية، لقى شخصان مصرعهما وأصيب ما لا يقل عن 170 شخصا نتيجة الزلزالين وغادر أكثر من 300 شخص منازلهم. وأصيب أكثر من 600 مبنى بأضرار، فيما تدرس السلطات التقارير لإجلاء حوالي 6 آلاف شخص.

 

وقال حاكم مقاطعة ويلتون: "في الوقت الحالي، لم تعد الحياة إلى طبيعتها، لأن هناك هزات كل ساعة أو كل 30 دقيقة، ولا يزال الناس متوترين ولا يريدون العودة إلى منازلهم".

 

من جهتها، قالت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، إن السكان شعروا بالزلزالين في مدن المنطقة بما في ذلك بنجكولو وبادنج.

 


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قتلى وجرحى زلزالان اندونيسيا

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