الريماس تستعد لتصوير "جنرال" لريشة كوستا وسمارة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:06 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
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تستعد شركة الريماس للإنتاج الفني لتصوير كليب جديد لنجمي أغاني المهرجانات، ريشة كوستا وسمارة.

وتحمل الأغنية اسم "جنرال"، تتميز بكلمات راقية وسوف يتم الاستعانة بطائرة خاصة خلال عمليات التصوير.

ويذكر أن أغنية "جنرال" من كلمات أمير شيكو وألحان ديزل، قد جاءت بعد النجاح الهائل الذي حققته أغنية "مافيا" للفنان محمد رمضان.

يذكر أن الريماس تواصل تصوير مسلسل "شارع 9" بطولة رانيا يوسف وأحمد وفيق، وآخرون، تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبدالخالق.

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