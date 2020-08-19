تعرف على موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل "قوت القلوب".. التفاصيل

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سوف تقوم قناة "الحياة" بعرض الجزء الثانى من مسلسل "قوت القلوب" بطولة الفنانة ماجدة زكى.



ومن المقرر البدء في إولى حلقات مسلسل "قوت القلوب" يوم 5 سبتمبر المقبل.



ويذكر أن قناة "الحياة" تقوم بعرض حلقات مجمعة من "قوت القلوب" بداية من 23 أغسطس الجارى وحتى عرض الجزء الثاني في الـ5 من سبتمبر.



مسلسل "قوت القلوب" من بطولة ماجدة زكي وخالد زكي ومحمد أنور وإسلام جمال وسهر الصايغ، وآخرون، إخراج مجدي أبو عميرة وإنتاج شركة سينرجي.