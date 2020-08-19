محمد محي يستعد لطرح أغنيته الجديدة "قضية''

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يستعد الفنان محمد محي لطرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "قضية" خلال الأيام المقبلة عبر حسابه الشخصي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



وكان من المقرر طرح أغنية "قضية" فى أول أغسطس الحالي إلا أن تم تأجيلها، وتم تسجيلها تحت إشراف مهندس صوت أمير محروس.



يذكر أن أغنية "قضية" من كلمات الشاعر الراحل رضا أمين، وألحان مصطفى عوض، وتوزيع الموسيقى فهد.



يذكر أن آخر أعمال محمد محي طرحه لأغنية "قولت أخونه"، وهي تعتبر ثالث أغنية يصدرها النجم محمد محيي من ألبوم "بتاع زمان"، وهي من كلمات نور حمدي وألحان كريم حمدي اللذان توقع لهما محي مستقبلًا كبيرًا، وتوزيع فهد.