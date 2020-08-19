رامي رضوان يغازل جمهوره برسالة صباحية عبر 'إنستجرام'

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:50 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
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نشر الإعلامي رامى رضوان صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ووجه رامي رضوان رسالة صباحية لجمهوره قائلاً: "صباح الهنا والسرور عليكم، ربنا يسعد نهاركم وليلكم وكل أيامكم".

وعلق أحد المتابعين قائلاً: "ده احلى صباح في الدنيا صباح النور".


والجدير بالذكر أن رامي رضوان يقدم برنامج مساء dmc لمناقشة عدد من القضايا التي تهم الشارع المصري مع المتخصصين، و استضافة نجوم الفن والمشاهير للتحدث عن كواليس أعمالهم وحياتهم الشخصية.

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