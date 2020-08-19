رامي رضوان يغازل جمهوره برسالة صباحية عبر 'إنستجرام'
الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:50 ص
روان هيثم
Advertisements
نشر الإعلامي رامى رضوان صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ووجه رامي رضوان رسالة صباحية لجمهوره قائلاً: "صباح الهنا والسرور عليكم، ربنا يسعد نهاركم وليلكم وكل أيامكم".
وعلق أحد المتابعين قائلاً: "ده احلى صباح في الدنيا صباح النور".
والجدير بالذكر أن رامي رضوان يقدم برنامج مساء dmc لمناقشة عدد من القضايا التي تهم الشارع المصري مع المتخصصين، و استضافة نجوم الفن والمشاهير للتحدث عن كواليس أعمالهم وحياتهم الشخصية.
ووجه رامي رضوان رسالة صباحية لجمهوره قائلاً: "صباح الهنا والسرور عليكم، ربنا يسعد نهاركم وليلكم وكل أيامكم".
وعلق أحد المتابعين قائلاً: "ده احلى صباح في الدنيا صباح النور".
والجدير بالذكر أن رامي رضوان يقدم برنامج مساء dmc لمناقشة عدد من القضايا التي تهم الشارع المصري مع المتخصصين، و استضافة نجوم الفن والمشاهير للتحدث عن كواليس أعمالهم وحياتهم الشخصية.