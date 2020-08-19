كارمن سليمان تغازل جمهورها بمقطع من أغنيتها الجديدة "لينا رقصة"

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:42 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
Advertisements
نشرت الفنانة كارمن سليمان مجموعة من الصور الجديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت كارمن سليمان في هذه الصورة بإطلالة مميزة وأبهرت جمهورها، وكانت مصففة شعرها بطريقة جذابة.

وكتبت كارمن معلقة بمقطع من أغنيتها الجديدة "لينا رقصة" قائله: "كان فين حبك من بدري".

يذكر أن آخر أعمال كارمن سليمان كان طرحها أغنية "بصاتك" مع نهاية العام الماضي، أغنية "بصاتك" من كلمات سامي على، ألحان مصطفى جاد، توزيع ماز، والكليب من إخراج أمير الرواني.

أخبار تهمك

"حماية المستهلك" تزف خبرا سارا بشأن مصروفات "أتوبيسات" المدارس (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

بداية الثورة.. كومان يطلب التعاقد مع ثلاث صفقات مدوية

منذ حوالي 15 ساعة

تركي آل الشيخ: تعبت وأنا بقول متصدقوش حد بيتكلم عني

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - برشلونة يوافق علي بيع ميسي.. ويحدد شروط رحيله

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن رمضان صبحي والأهلي

منذ يوم

الأهلي يرد على التعاقد مع نجم الزمالك السابق.. والخطيب يجهز مفاجأة

منذ حوالي 16 ساعة

رعب في برشلونة بسبب ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل أزمة أمير مرتضى في مباراة الزمالك ونادي مصر

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الأهلي يقترب من التوقيع مع نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين و 45 دقيقة

كومان يحدد الراحلين عن برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

فضيحة التسريبات تهز الزمالك

منذ ساعة

إشبيلية يحسم التعاقد مع نجم برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

مدرب ليون يتوعد بايرن ميونيخ

منذ ساعة الا ربع

أجبرته على الرحيل.. أسرار الـ60 دقيقة بين الخطيب ورمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

مانشستر يونايتد يخطط لضم 4 لاعبين من برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رمضان صبحي يرد "فلوس" الأهلي ويرفض مبدأ العودة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:30 ص

فضيحة التسريبات تهز الزمالك

عاجل.. رمضان صبحي يرد "فلوس" الأهلي ويرفض مبدأ العودة

08:24 ص

الأهلي يقترب من التوقيع مع نجم الزمالك السابق

07:45 ص

تركي آل الشيخ: تعبت وأنا بقول متصدقوش حد بيتكلم عني

09:56 م

عاجل - برشلونة يوافق علي بيع ميسي.. ويحدد شروط رحيله

09:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية