كارمن سليمان تغازل جمهورها بمقطع من أغنيتها الجديدة "لينا رقصة"

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نشرت الفنانة كارمن سليمان مجموعة من الصور الجديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت كارمن سليمان في هذه الصورة بإطلالة مميزة وأبهرت جمهورها، وكانت مصففة شعرها بطريقة جذابة.



وكتبت كارمن معلقة بمقطع من أغنيتها الجديدة "لينا رقصة" قائله: "كان فين حبك من بدري".



يذكر أن آخر أعمال كارمن سليمان كان طرحها أغنية "بصاتك" مع نهاية العام الماضي، أغنية "بصاتك" من كلمات سامي على، ألحان مصطفى جاد، توزيع ماز، والكليب من إخراج أمير الرواني.