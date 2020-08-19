شخص يتسبب بعدة حوادث على طريق سريع بألمانيا

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:42 ص
الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، نقلًا عن مصادر إعلامية ألمانية، بأن شخص تسبب بعدة حوادث على طريق سريع في عمل ذي دوافع سياسية.

 

وفي سياق آخر، سجل السلطات الصحية الألمانية، 1226 حالة جديدة خلال اليوم الماضي ارتفاعا من 966 في اليوم السابق.

 

تتعامل ألمانيا مع ارتفاع في أعداد المصابين منذ عدة أسابيع، وتحث الحكومة المواطنين على الالتزام الصارم بقواعد التباعد الاجتماعي، وارتداء الأقنعة وتعقيم اليدين. كما طبقت اختبارات مجانية لأي شخص يدخل البلاد.

 

كما سجلت أستراليا، أكثر أيامها سوءا بسبب جائحة فيروس كورونا، وأكبر زيادة يومية في الإصابات في ثلاثة أيام، مما أضعف الآمال في أن الموجة الثانية التي تجتاح ولاية فيكتوريا قد تستقر.

 

فقد أبلغت فيكتوريا عن 21 حالة وفاة - أكثر مرتين من أكثر الأيام سوءا في وقت سابق هذا الأسبوع - و410 حالة جديدة في الـ 24 ساعة الماضية، منهية بذلك سلسلة من ثلاثة أيام متتالية مع إصابات جديدة أقل من 400.

 

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