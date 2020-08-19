باكستان توافق على اختبارات سريرية للقاح صيني ضد فيروس كورونا

أجرت السلطات الباكستانية، اختبارات المرحلة النهائية للقاح صيني تجريبي مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأعلن مسؤولون في باكستان، أن إجراء الاختبارات تعد أول تجارب سريرية من نوعها في البلاد، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد وافقت السلطات الباكستانية، على تجارب لقاح لا يزال قيد التطوير تنتجه شركة "كانسينوبايو" بالاشتراك مع معهد بكين للتكنولوجيا الحيوية.

وذكر المعهد الوطني الباكستاني، في بيان: "ستكون تجارب المرحلة الثالثة السريرية هذه، الأولى على الإطلاق التي تجرى على لقاح في باكستان".

وقال المعهد، إن إدراج باكستان في التجارب سيساعدها في تأمين "إمدادات وأسعار تفضيلية للقاح".

وستجرى التجارب في عدد من المنشآت الطبية في باكستان، بما فيها مستشفى إندوس الكبير في كراتشي.

وقال مدير المستشفى لـ"فرانس برس": "نأمل في التوصل إلى لقاح في غضون 3 إلى 4 أشهر".

وأوقعت جائحة "كوفيد 19" أكثر من 6 آلاف وفاة في باكستان، لكن وتيرة الإصابات تسجل تباطؤا منذ أسابيع.