باكستان توافق على اختبارات سريرية للقاح صيني ضد فيروس كورونا

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:26 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

أجرت السلطات الباكستانية، اختبارات المرحلة النهائية للقاح صيني تجريبي مضاد لفيروس كورونا المستجد.

 

وأعلن  مسؤولون في باكستان، أن إجراء الاختبارات تعد أول تجارب سريرية من نوعها في البلاد، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد وافقت السلطات الباكستانية، على تجارب لقاح لا يزال قيد التطوير تنتجه شركة "كانسينوبايو" بالاشتراك مع معهد بكين للتكنولوجيا الحيوية.

 

وذكر المعهد الوطني الباكستاني، في بيان: "ستكون تجارب المرحلة الثالثة السريرية هذه، الأولى على الإطلاق التي تجرى على لقاح في باكستان".

 

وقال المعهد، إن إدراج باكستان في التجارب سيساعدها في تأمين "إمدادات وأسعار تفضيلية للقاح".

 

وستجرى التجارب في عدد من المنشآت الطبية في باكستان، بما فيها مستشفى إندوس الكبير في كراتشي.

 

وقال مدير المستشفى لـ"فرانس برس": "نأمل في التوصل إلى لقاح في غضون 3 إلى 4 أشهر".

 

وأوقعت جائحة "كوفيد 19" أكثر من 6 آلاف وفاة في باكستان، لكن وتيرة الإصابات تسجل تباطؤا منذ أسابيع.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاح ضد كورونا لقاح صيني فيروس كورونا المرحلة الثالثه

أخبار تهمك

محمود علاء يشعل أزمة جديدة في الزمالك لهذا السبب

منذ حوالي 5 ساعات

"حماية المستهلك" تزف خبرا سارا بشأن مصروفات "أتوبيسات" المدارس (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقترب من التوقيع مع نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين و 41 دقيقة

أجبرته على الرحيل.. أسرار الـ60 دقيقة بين الخطيب ورمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

تركي آل الشيخ: تعبت وأنا بقول متصدقوش حد بيتكلم عني

منذ حوالي 13 ساعة

رعب في برشلونة بسبب ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

مدرب ليون يتوعد بايرن ميونيخ

منذ 40 دقيقة

فضيحة التسريبات تهز الزمالك

منذ أقل من ساعة

تفاصيل أزمة أمير مرتضى في مباراة الزمالك ونادي مصر

منذ ساعتين

مانشستر يونايتد يخطط لضم 4 لاعبين من برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - برشلونة يوافق علي بيع ميسي.. ويحدد شروط رحيله

منذ حوالي 13 ساعة

بداية الثورة.. كومان يطلب التعاقد مع ثلاث صفقات مدوية

منذ حوالي 15 ساعة

كومان يحدد الراحلين عن برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

إشبيلية يحسم التعاقد مع نجم برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يرد على التعاقد مع نجم الزمالك السابق.. والخطيب يجهز مفاجأة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. رمضان صبحي يرد "فلوس" الأهلي ويرفض مبدأ العودة

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

لقاح كورونا.. دول تتنافس لإنتاج علاج للفيروس

في حيز الاختبار.. روسيا تتنافس لاكتشاف لقاح كورونا

تعرف على عوائق إنتاج لقاح للكورونا

يُطرح نهاية العام.. آخر مستجدات لقاح "كورونافاك" الصيني ضد كورونا

أحدهم تجرى في الإمارات.. تجارب لقاحات الصين لعلاج كورونا

الصين تعلن نتائج تجارب لقاح لفيروس كورونا على البشر

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:30 ص

فضيحة التسريبات تهز الزمالك

عاجل.. رمضان صبحي يرد "فلوس" الأهلي ويرفض مبدأ العودة

08:24 ص

الأهلي يقترب من التوقيع مع نجم الزمالك السابق

07:45 ص

تركي آل الشيخ: تعبت وأنا بقول متصدقوش حد بيتكلم عني

09:56 م

عاجل - برشلونة يوافق علي بيع ميسي.. ويحدد شروط رحيله

09:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية