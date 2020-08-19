إصابات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 22 مليون حالة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 08:53 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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تخطت إصابات فيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأولى من اليوم، الأربعاء، حاجز الـ 22 مليونا حول العالم، وفقًا لوكالة سبوتنيك.

 

وأعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، المتخصصة في إحصائيات فيروس كورونا حول العالم، أن عدد الإصابات بلغت أكثر من 22 مليونا و46 ألف مصاب.

 

ولم تسجل اللجنة الصحية الصينية، أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية

 

وأشارت اللجنة الصحية الصينية، إلى أن جميع الحالات المحلية تم الإبلاغ عنها في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم، فيما جاءت الإصابات الوافدة من الخارج بواقع 4 حالات في مقاطعة شاندونغ وحالتين في كل من شنجهاي ومقاطعتي قوانغدونغ وسيتشوان وحالة واحدة في مقاطعة خبي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2227 حالة غادر منها 2065 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

 

وقالت اللجنة الصينية، في تقريرها اليومي، إن 56 شخصا غادروا المستشفيات أمس بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 79398 شخصا، مشيرة إلى أن 22498 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 1284 شخصا الملاحظة الطبية أمس.

 

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 20 حالة جديدة بدون أعراض بينها 15 حالة وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 295 حالة منها 150 حالة وافدة.

 

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