مشهد مفبرك لم يحدث في الواقع يثير الجدل حول فيلم Gunjan Saxena: The Kargil Girl

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طرح فيلم Gunjan Saxena: The Kargil Girl الهندي الذي يروي قصة حياة الطيارة البطلة بالقوات الهندية التي تحمل الاسم نفسه، وكانت اول طيارة مقاتلة بالطيران الهندي.

ووفقا لموقع انديا توداي، فإن احد الطيارين الحقيقيين من القصة وكان رفيق بطلة الفيلم الحقيقية، استنكر على صناعه اضافة مشهد بطولي في نهايته من وحي خيالهم لم يحدث في الحقيقة.

وعبر منشور له على الانترنت كشف الطيار "سيرفيديا راجان"، عن هذه الحقيقة مطالبا صناع الفيلم بالمصداقية فيما يتعلق بالتاريخ.

