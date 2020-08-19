ريس ويذرسبون تخوض تجربة انتاج برنامج اكتشاف مواهب مع "أبل TV"

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 08:45 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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اعلنت النجمة الكبيرة ريس ويذرسبون عن تدشينها لبرنامج اكتشاف مواهب جديد، سيتخصص لاكتشاف الموهوبين في غناء موسيقى الكانتري الريفية الأمريكية.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن البرنامج سيحمل عنوان، MY KIND OF COUNTRY، وسيبث الكترونيا عبر منصة "أبل TV"، الإلكترونية التابعة لشركة ابل.
وسبق لريس ويذرسبون الكشف عن موهبتها في الغناء، في عدد من الفلام الموسيقية التي ظهرت بها كان آخرها فيلم SING.

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