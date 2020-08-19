تايلور سويفت تطرح فيديو كليب جديد بعنوان Cardigan

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 08:45 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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فاجأت النجمة تايلور سويفت محبيها بطرح اغنية جديدة بطريقة الفيديو كليب، بعنوان Cardigan عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، ضمن البومها الجديد الذي طرحته سابقا.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن الألبوم الجديد لتايلور، كان بعنوان Folklore وفاجأت به تايلور معجبيها حين قامت بطرحه في يوم 24 من شهر يوليو الماضي.
وحمل الفيديو كليب عدد من اللقطات الخاصة من حياة تايلور، شملت صورة لجدها الكبير الذي شارك في الحرب العالمية الثانية.

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