أنجلينا جولي لجأت للدراسة أونلاين لحمالية ابنائها في فترة الحجر الصحي

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 08:44 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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كشفت النجمة الكبيرة انجلينا جولي، عن انها لجأت لحل الدراسة اونلاين لحماية ابنائها خلال فترة الحجر الصحي وسط ازمة كورونا، وكان اول من طبق ذلك نجلها الاكبر بالتبني مادوكس.
ووفقا لتصريحاتها التي نقلتها صحيفة ديلي ميل، فإن انجلينا كشفت عن ان مادوكس، سيبدأ في دراسته الجامعية بمدينة سيول الكورية عبر الانترنت للوقاية.
ويدرس مادوكس ذو الاصول الأسيوية حاليا في جامعة "يونسي" في مدينة سيول بكوريا الجنوبية.

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