تعطيل التصوير يدفع احد نجوم "نتفليكس" للعمل نادلا بمطعم

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بسبب تعطل تصوير الموسم الرابع من مسلسل نتفليكس الشهير STRANGER THINGS، اضطر الممثل الصغير جاتين ماتارازو نجم المسلسل للعمل نادلا باحد مطاعم الطريق بمدينة نيو جيرسي.

وذلك وفقا لصحيفة ديلي ميل، التي افادت بأن الموسم الرابع من المسلسل، تعطل تصويره لعدة اشهر، منذ اندلاع ازمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويشارك في بطولة المسلسل الفنانة الصغير ميلي بوبي براون التي يتوقع ظهورها قريبا في مسلسل جديد برفقة النجم هنري كافيل عن شخصية شيرلوك هولمز.

