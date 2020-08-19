نجمات Pitch Perfect يعدن للغناء من جديد ضمن حملة Love on Top

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عاد نجمات فيلم "بيتش بيفركت" من جديد للغناء معا وأداء COVER لاغنية Love on Top لجمع تبرعات لمنظمة اليونيسيف لدعم اطفال لبنان المتضررين من الانفجار.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن نجمات الفيلم الغنائي الشهير، اجتمعن لاداء هذه الاغنية التي سيتم التبرع بكافة العائد من تحميلها من على الانترنت لدعم الاطفال عبر المنظمة الاممية.

وتولت مهمة لم شمل نجمات الفيلم، النجمة الاسترالية ريبيل ويلسون، التي اشتهرت بتجسيدها لشخصية "فات إيمي" من بينهم.

